Eccellenza Lazio, top5: Vincenzo Ciotoli trascina il suo Anagni con una doppietta

Torna anche per la decima giornata la top5 di Eccellenza Lazio, con i cinque che si sono meglio distinti in questo weekend di partite.

Il girone A: Necci di misura fa volare il Campus EUR

Al quinto anno al Campus EUR non si può dire che Andrea Necci non sia legato alla maglia che indossa. Il centrocampista classe '98 ha deciso un durissimo match con la W3 Maccarese in cui il suo gol ha permesso al Campus EUR di continuare il suo splendido inizio di stagione e agganciare il Pomezia al primo posto in classifica. Entra in top5 anche Alessio Teti, protagonista nella vittoria del suo Aranova sull'Academy Ladispoli grazie ad una doppietta.

Il girone B: Ciotoli guida la via dell'Anagni

L'uomo copertina di questa settimana è nel girone B, ed è Vincenzo Ciotoli. L'attaccante classe 2000 ha steso una delle favorite del prestagione, il Colleferro, con una doppietta che proietta il suo Anagni al quarto posto in classifica. A quattro punti dal secondo posto occupato dal Terracina, che in Vincenzo Bellante questa domenica ha trovato una ormai "solita" doppietta per il 3-0 al Certosa. Tiene a galla il Vicovaro Flavio Prioteasa, con l'attaccante classe '90 che ha trovato due volte la via nel gol nel 2-2 interno con il Ferentino.