Eccellenza Lazio top5, Stanzione ferma la capolista Boreale

L'Eccellenza è alle battute finali e con essa anche le lotte per il titolo e per raggiungere i playoff in tutti e due i gironi. Decisivo, ma al contrario, è Luca Stanzione dell'Astrea, che con una sua doppietta ha piegato la Boreale che perde così la vetta della classifica del girone A. Ad approfittarne è l'Anzio di Marco Giordani, autore di una tripletta devastante ai danni dell'Indomita Pomezia che ha riportato proprio gli anziati in testa. Chiude la carrellata del girone A un'altra tripletta, quella del classe '94 della W3 Maccarese Alessio Damiani, che stende il Fiano Romano e manda la W3 a quattro punti dai playoff a solo due giornate dalla fine. Per il girone B un altro gol pesante si prende la scena, con Erik Laghigna che sorprende il Sora campione e mantiene vive le speranze di secondo posto del Colleferro. Chiude il girone B la doppietta di Marco Fioretti, due gol che confermano la permanenza in Eccellenza Lazio del suo Terracina.

LA TOP 5:

- Alessio Damiani / W3 Maccarese (Eccellenza/A) / '94 attaccante / 3 gol

- Marco Giordani / Anzio (Eccellenza/A) / 97' attaccante / 3 gol

- Erik Laghigna / Colleferro (Eccellenza/B) / '93 attaccante / 1 gol

- Luca Stanzione / Astrea (Eccellenza/A) / '03 centrocampista / 2 gol

- Giordano Fioretti - Terracina (Eccellenza/B) - '85 Attaccante - 2 gol