Eccellenza Lazio top5: Celli il difensore goleador trascina l'Anzio, Gesmundo decide il derby di Pomezia

Con la seconda giornata di Eccellenza Lazio torna la top5, con tanti protagonisti dai due gironi che hanno dato vita a battaglie e partite ricche di gol nel weekend laziale. La prima menzione è sicuramente per Federico Celli, che da difensore si è preso la scena in Fiano Romano - Anzio siglando una doppietta fondamentale per la sua squadra, che ha vinto 2-3 la sfida, con la ciliegina di una grande punizione terminata sotto l'incrocio dei pali. Protagonista del derby di Pomezia tra Indomita e Uni, un posto nella top5 se lo prende Raul Gesmundo, giovane attaccante classe 2004 che con il suo gran destro ha dato il vantaggio, poi definitivo, all'Indomita nel derby vinto 3-1. Nel girone B svetta la prestazione di Marco D'Arpino, che con la sua doppietta nel finale di match ha ribaltato a favore del Ferentino la partita con la Luiss. Doppietta anche per Daniele Nohman, l'ex Lupa Frascati ha deciso così con un netto 0-3 la trasferta del Gaeta a Vicovaro. Chiude la carrellata Alessandro Sbordone, che con il suo gol ha portato il Nettuno al primato nel girone A.

I TOP 5:

- Federico Celli - Anzio (Eccellenza/A) - '98 Difensore - 2 gol

- Daniele Nohman - Gaeta (Eccellenza/B) - '84 Attaccante - 2 gol

- Raul Gesmundo - Indomita Pomezia (Eccellenza/A) - '04 Attaccante - 1 gol

- Marco D'Arpino - Ferentino (Eccellenza/B) - '92 Centrocampista - 2 gol

- Alessandro Sbordone - Nettuno (Eccellenza/A) - '97 Attaccante - 1 gol