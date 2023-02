Eccellenza Lazio top5, Rossi regala un pomeriggio da sogno all'UniPomezia

L'Eccellenza Lazio top5 di RomaToday torna anche questo lunedì e lo fa dopo una domenica interessante e ricca di gol. A prendersi la copertina è l'eroe della rimonta dell'UniPomezia sull'Anzio nel girone A, Daniel Rossi. L'attaccante classe '93 ha rialzato il morale dei suoi dopo l'inferiorità numerica con una doppietta e li ha condotti ad una vittoria da sotto 0-2 contro la prima in classifica Anzio. Sempre nel girone A brilla la stella di Vincenzo Compagnone, autore di una doppietta nel roboante 4-1 del Vis Sezze contro il Cerveteri. Chiude per il girone A il veterano della Boreale Gianluca Toscano, che con una doppietta nel primo tempo ha deciso il match con la W3 Maccarese. Gol pesanti nel girone B per Luca Parisella, mattatore del 4-1 contro il fanalino di coda Fonte Meravigliosa anche lui con una doppietta. Sempre per le zone alte spicca il gol di Matteo Amici per il suo Colleferro, vittorioso sul campo del Gaeta e ora a meno due dal secondo posto.

LA TOP5:

- Luca Parisella - Monte San Biagio (Eccellenza/B) - '98 Attaccante - 2 gol

- Daniel Rossi - UniPomezia (Eccellenza/A) - '93 attaccante - 2 gol

- Gianluca Toscano - Boreale (Eccellenza/A) - '84 attaccante - 2 gol

- Vincenzo Compagnone - Vis Sezze (Eccellenza/A) - '97 attaccante - 2 gol

- Matteo Amici - Colleferro (Eccellenza/B) - '94 centrocampista - 1 gol