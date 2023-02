Eccellenza Lazio top5, Rossi guida la rimonta dell'UniPomezia

Torna l'Eccellenza Lazio e torna la top5, che questa settimana si prende come copertina l'UniPomezia e il suo attaccante Daniel Rossi. Il classe 1993 ha contribuito con una doppietta nel finale contro il Cerveteri ad una rimonta insperata culminata nel 2-2 finale, con i pometini in 10 per gran parte del secondo tempo. Sempre nel girone A si rifà viva una vecchia conoscenza della top5, Marco Giordani, autore del gol vittoria per l'Anzio capolista nella sfida con il Campus EUR. Chiude per il girone A la doppietta di Andrea Castro, decisivo nel successo del suo Astrea contro il fanalino di coda Indomita Pomezia. Altra doppietta per il bomber della Luiss Andrea De Vincenzi, che suona la carica per i romani nel 3-0 interno con l'Audace. Chiude la top5 il giovane Edoardo Canciani del Vicovaro, autore del gol vittoria per i suoi a Formia che rilancia il Vicovaro nella lotta salvezza.

LA TOP 5:

- Daniel Rossi - UniPomezia (Eccellenza/A) - '93 attaccante - 2 gol

- Andrea De Vincenzi - AS Luiss (Eccellenza/B) - '95 Attaccante - 3 gol

- Marco Giordani - Anzio (Eccellenza/A) - 97' attaccante - 1 gol

- Andrea Castro - Astrea (Eccellenza/A) - '96 attaccante - 2 gol

- Edoardo Canciani - Vicovaro (Eccellenza/B) - '02 centrocampista - 1 gol