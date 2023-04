Eccellenza Lazio top5, Regolanti mantiene l'Anzio in vetta

L'Eccellenza laziale torna e lo fa con le corse al titolo e playoff dei suoi gironi A e B. Nel girone A si prende la scena l'uomo che mantiene in vetta l'Anzio, Giuliano Regolanti, che con il suo gol ha piegato la resistenza dell'Aurelia difendendo la vetta dagli attacchi della Boreale. Guida dell'UniPomezia in ripresa è Daniel Rossi, con l'ennesima doppietta nel 4-0 dei pometini all'Astrea. Nel girone B la sorpresa di giornata la firma Federico Buglia, autore di una doppietta nel 3-1 dell'Insieme Formia che ha spedito il Colleferro a otto punti di distanza dal Certosa secondo. In zona salvezza ci pensa il giovane Antonio Selvini, decisivo con due gol nel 2-1 interno del Terracina sul Vicovaro che di fatto mette una bella ipoteca sulla salvezza dei laziali. Chiude la top5 un habitué di questa classifica, Vincenzo Bellante. L'attaccante del Gaeta ha segnato una doppietta nel 3-3 esterno con la Vigor Perconti.

LA TOP5:

- Vincenzo Bellante / Gaeta (Eccellenza/B) / '97 attaccante / 2 gol

- Giuliano Regolanti / Anzio (Eccellenza/A) / '94 attaccante / 1 gol

- Antonio Selvini / Terracina (Eccellenza/B) / '02 centrocampista / 2 gol

- Federico Buglia / Insieme Formia (Eccellenza/B) / '02 attaccante / 2 gol

- Daniel Rossi / UniPomezia (Eccellenza/A) / '93 attaccante / 2 gol