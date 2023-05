Eccellenza Lazio top5, Prioteasa trascina il Vicovaro alla salvezza

Si chiudono i due gironi di Eccellenza Lazio ma non senza emozioni nella loro ultima giornata. La copertina di questa settimana è per una squadra che il suo destino l'ha deciso all'ultimo match, il Vicovaro di Flavio Prioteasa che con la sua doppietta ha steso l'Audace a domicilio per 1-3. Roboante anche il 5-1 con cui il Civitavecchia ha chiuso il suo campionato, con tanto di tripletta di Enrico Ferrari che ha chiuso al meglio la stagione 2022/2023. Chiude il girone A Alessio Teti, bravo a decidere con una doppietta il match del suo Academy Ladispoli nella trasferta con l'Astrea. Una tripletta anche nel girone B, quella di Antonio Pagliaroli protagonista nel 6-1 del suo Sora già con tutti e due i piedi in D da un mese. Spazio anche a Momo Accrachi, che ritorna nella top5 grazie alla sua doppietta nel 3-3 del posticipo del Ferentino contro il Certosa.

LA TOP5:

- Antonio Pagliaroli / Sora (Eccellenza/B) / '93 attaccante / 3 gol

- Mohamed Accrachi / Ferentino (Eccellenza/B) / '92 attaccante / 2 gol

- Alessio Teti / Academy Ladispoli (Eccellenza/A) / '95 attaccante / 2 gol

- Enrico Ferrari / Civitavecchia (Eccellenza/A) / '98 centrocampista / 3 gol

- Flavio Prioteasa / Vicovaro (Eccellenza/B) / '90 attaccante / 2 gol