Eccellenza Lazio Top5: Di Bari trascina l'UniPomezia con una doppietta, Anthony Castro ispira il Nettuno

Con la prima giornata di Eccellenza Lazio è tempo di bilanci, con i giocatori che si sono distinti maggiormente per le loro squadre in entrambi i gironi.

Ad aprire i cinque top di giornata c'è sicuramente Francesco Di Bari, centrocampista classe 1994 dell'UniPomezia. L'ex Tivoli è arrivato in estate dall'Ottavia e si è subito rivelato un protagonista della squadra pometina, decidendo con una doppietta la sfida di campionato contro la Polisportiva Cimini. Tra i top di giornata c'è anche Anthony Castro del Nettuno, che ha trovato, con la maglia numero dieci alle spalle, un gol e un assist nel poker rifilato dal Nettuno all'Astrea. Chiude per il girone A Francesco Nardini Velardita, autore di una doppietta nella sfida contro la W3 Maccarese. Un gol meraviglioso vale un posto nei top5 di giornata ad Andrea De Vincenzi, che con un tacco al volo ha deciso il match in trasferta della Luiss contro il Terracina. Chiude la carrellata Luca Parisella, che con il suo gol ha regalato la prima vittoria alla neopromossa Monte San Biagio contro il Gaeta in trasferta.

I TOP 5:

- Luca Parisella - Monte San Biagio (Eccellenza/B) - '98 Attaccante - 1 gol

- Francesco Nardini Velardita - C.S Primavera (Eccellenza/A) - '97 Centrocampista - 2 gol

- Andrea De Vincenzi - AS Luiss (Eccellenza/B) - '95 Attaccante - 1 gol

- Anthony Castro - Nettuno (Eccellenza/A) - '03 Attaccante - 1 gol 1 assist

- Francesco Di Bari - UniPomezia (Eccellenza/A) - '94 Centrocampista - 2 gol