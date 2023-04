Eccellenza Lazio top5, Pesciallo regala il primato alla Boreale

L'Eccellenza Lazio top5 e lo fa con pesanti implicazioni di classifica per due gironi che ormai stanno per volgere alla conclusione. A prendersi la copertina è il match winner della Boreale che vola al primo posto del girone A grazie al gol del difensore classe 2002 Edoardo Pesciallo. Altro protagonista della lotta per il titolo è Leonardo Cuccioletta, il giovanissimo autore del gol che ha steso l'Anzio ex capolista e dato tre punti fondamentali per la salvezza della sua Cimini. Chiude per il girone A il classe '03 Federico Madeddu, che con la sua doppietta schianta il Quarto Municipio e dona la vittoria alla W3 Maccarese. Doppietta cruciale per il solito Nnamdi Oduamadi, trascinatore del Colleferro contro la Luiss alla ricerca del secondo posto. Altra doppietta per Vincenzo Bellante, che torna in top5 con due gol nel 4-0 complessivo all'Audace del Gaeta.

LA TOP5:

- Vincenzo Bellante / Gaeta (Eccellenza/B) / '97 attaccante / 2 gol

- Edoardo Pesciallo / Boreale (Eccellenza/A) / '02 difensore / 1 gol

- Federico Madeddu / W3 Maccarese (Eccellenza/A) / '03 attaccante / 2 gol

- Nnamdi Oduamadi / Colleferro (Eccellenza/B) / '90 attaccante / 2 gol

- Leonardo Cuccioletta / Polisportiva Cimini (Eccellenza/A) / '04 attaccante / 1 gol