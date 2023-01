Eccellenza Lazio top5, Passiatore e Fischetti si sfidano a suon di doppiette

Con l'Eccellenza torna anche la top5 per i gironi A e B della regione Lazio. Ad aprire il girone A è l'esperto Valerio Nardecchia, che con il suo gol al Ladispoli regala i tre punti al Fiano Romano che si porta a cinque punti dalla salvezza diretta. Nel big match di giornata del girone A tra C.S Primavera e W3 Maccarese i riflettori se li prende Alessio Damiani, autore di una doppietta nel 3-0 interno della Maccarese. Nel girone B in una sola partita ben due calciatori si prendono di forza la top5 in un duello favoloso. Sono Jacopo Passiatore ed Andrea Fischetti, autori di una doppietta a testa nel 3-3 pirotecnico tra Certosa e Atletico Torrenova. Chiude la carrellata il classe 2002 Yannick Beugré, trascinatore del Ferentino a Colleferro con i suoi due gol.

LA TOP 5:

Valerio Nardecchia / Fiano Romano (Eccellenza/A) / '88 attaccante / 1 gol

Alessio Damiani / W3 Maccarese (Eccellenza/A) / '94 attaccante / 2 gol

Jacopo Passiatore / Certosa (Eccellenza/B) / '90 difensore / 2 gol

Andrea Fischetti / Atletico Torrenova (Eccellenza/B) / '94 attaccante / 2 gol

Yannick Beugré / Ferentino (Eccellenza/B) / '02 centrocampista / 2 gol