Eccellenza Lazio top5: l'ex Avellino Mocanu trascina l'Aurelianticaurelio

Un'altra domenica e quindi un'altra settimana di top5 di Eccellenza Lazio, questa volta per la tredicesima giornata che ha portato in dote non pochi gol.

Il girone A: Mocanu trascinatore

Due gol per il quarto posto in classifica dell'Aurelianticaurelio sono il biglietto da visita di Andrei Mocanu, attaccante classe 2003. Il giovane ex Avellino ha deciso lo scontro diretto con la Romulea prendendosi di prepotenza il ruolo di uomo copertina di questa settimana di Eccellenza Lazio top5. Torna nella rubrica anche il solito Cristian Massella, con il gol decisivo nella vittoria esterna del suo Pomezia contro il Campus EUR, che permette ai pometini di restare in testa. Altra vecchia conoscenza a chiudere i migliori del girone A, con Andrea De Vincenzi che rialza la Luiss a Ladispoli con il suo gol e la porta quasi fuori dalla zona calda.

Il girone B: Toncelli espugna Ardea

Settimana di gol importanti nel girone B. Il primo è di Thomas Toncelli, attaccante classe 1996 che ha contribuito con un gol decisivo nella sfida esterna del Tor Sapienza contro la Racing Ardea e che li fa accorciare a sette punti dal secondo posto occupato dal Terracina. In una sfida più difficile del previsto ci ha pensato invece Andrea Zimbardi a dare tre punti cruciali al suo C.S Primavera nella sfida salvezza con il Ferentino.