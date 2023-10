Eccellenza Lazio top5, la tripletta di Ranieri trascina il M.S Biagio

La quinta giornata di Eccellenza Lazio non ha fatto mancare i gol, e il posto principale se lo prende il girone B con il suo Monte San Biagio. Decisivo nella vittoria per 3-2 è il classe 2001 Christian Ranieri, che con una tripletta ha regalato la prima vittoria del campionato alla sua squadra a spese del Formia. Nel girone A brilla la stella di Federico Cerone del Valmontone, che con una doppietta ha piegato in trasferta a sorpresa il Montespaccato per 1-3.Vittoria e quinto posto per la W3 Maccarese di Luca Di Giovanni, importante nell'1-3 dei suoi all'Aurelia con una doppietta. Torna in top5 il veterano Antongiulio Picci, ancora una volta trascinatore della sua Lodigiani prima in classifica nello 0-2 di Ferentino. Chiude la top5 l'ex Roma Jacopo Ferri, autore di una doppietta nel 2-2 del Certosa a Gaeta.