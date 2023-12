Eccellenza Lazio top5, la sedicesima giornata: Vittorini cala il poker per il Civitavecchia

Con la conclusione della sedicesima giornata è tempo di top5, con Manuel Vittorini del Civitavecchia che si prende lo scettro settimanale.

Il girone A: Vittorini forza quattro

Come già detto la copertina se la prende Manuel Vittorini, assoluto protagonista nel 2-4 esterno del suo Civitavecchia ai danni della Luiss. L'attaccante classe '89 ha fatto valere ancora una volta la sua classe con quattro gol, tre su azione e una tripletta, che lo issano in vetta alla classifica marcatori del girone A. Presente anche un'altra punta immortale del girone, Luca Teti. L'attaccante del Pomezia ha siglato una doppietta nel 5-2 interno contro la W3 Maccarese, contribuendo a mantenere i pometini in prima piazza. Chiude i migliori del girone A Andrea Castro, autore del gol vittoria dell'Astrea nella sfida contro il Valmontone.

Il girone B: Accrachi demolisce il Racing Ardea

Nel girone B è sfortunato Momo Accrachi, che senza il poker di Vittorini si sarebbe preso la copertina della settimana. L'attaccante del Monte San Biagio ha devastato la difesa della Racing Ardea con una tripletta nel roboante 7-0 casalingo della sua squadra. Un solo gol, ma decisivo, per il classe '97 Vincenzo Bellante, che ha siglato il gol del definitivo 1-2 del suo Terracina sul campo del Tor Sapienza.