Eccellenza Lazio top5: La punizione capolavoro di Proietti trascina il Civitavecchia

Con la settima giornata torna anche la top5 di RomaToday per i due gironi dell'Eccellenza laziale, con tanti protagonisti vecchi e nuovi. A guidare tutti c'è il difensore del Civitavecchia Cristiano Proietti, autore della punizione capolavoro del 4-2 che ha chiuso il match contro il Campus EUR tirando da una posizione estremamente defilata. Sempre nel girone A spicca la tripletta di Giuseppe Danieli. Il classe '88 ha trascinato l'UniPomezia ad un roboante 5-1 in casa contro il C.S Primavera. Tre gol anche per Flavio Fofi, dominatore della rivelazione Antico Aurelio che sta comandando con autorevolezza il girone A di Eccellenza. Batte tre colpi anche il classe 2000 Samuele Mastromattei, autore di una splendida tripletta che ha regalato un punto al Fonte Meravigliosa nella trasferta di Vicovaro. Chiude la top5 la doppietta di Daniele Nohman, che dà al Gaeta i tre punti e il primo posto a pari merito con il Sora.

TOP 5:

Samuele Mastromattei / Fonte Meravigliosa (Eccellenza/B) / '00 attaccante / 3 gol

Cristiano Proietti / Civitavecchia (Eccellenza/A) / '99 difensore / 1 gol

Flavio Fofi / Aurelia Antico Aurelio (Eccellenza/A) / '98 attaccante / 3 gol

Giuseppe Danieli / UniPomezia (Eccellenza/A) / 88' attaccante / 3 gol

Daniele Nohman / Gaeta (Eccellenza/B) / '84 attaccante / 2 gol