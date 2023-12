Eccellenza Lazio top5, la diciassettesima giornata: Marco Giordani non smette di segnare per il Montespaccato

Con la diciassettesima giornata c'è il ritorno della top5 di RomaToday per l'Eccellenza Lazio, con ancora una volta il bomber del Montespaccato Marco Giordani come uomo copertina.

Il girone A

Sono tre per Marco Giordani, autore dell'ennesima tripletta da quando è arrivato al Montespaccato ed ora ad otto gol in sole quattro partite di Eccellenza. Il bomber dei romani ha trascinato i suoi al 6-0 ai danni dell'Audace che permette al Montespaccato di rimanere a tre punti dal Pomezia. Brilla un altro bomber nel girone A, con il solito Alessio Damiani che torna in top5 con una doppietta decisiva ai danni della Luiss, e anche la sua W3 Maccarese si mantiene in scia per la vetta. Un neoacquisto chiude i top del girone A, Ivan Di Federico del Campus EUR. L'attaccante arrivato prima di questa giornata dal Cuoiopelli è stato fondamentale con due gol nella vittoria interna del Campus EUR con il Citizen Academy, dimostrandosi già da subito un rinforzo importante.

Il girone B

Torna anche questa settimana Vincenzo Bellante del Terracina, altri due gol fondamentali al Pontinia per mantenere a cinque punti la distanza dalla vetta occupata dall'UniPomezia. Chiude la lista una new entry, il centrocampista del Città di Formia Wadir da Silva. Una doppietta esterna di Da Silva ha dato i tre punti al Formia che prova ad uscire dalle sabbie mobili dei playout.