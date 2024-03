Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventottesima giornata: Luca Panico e la Lodigiani fanno il colpaccio

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Luca Panico della Lodigiani come uomo copertina.

Il girone A: Mastromattei doppietta per i tre punti della Romulea

Il successo cruciale in chiave salvezza per la Romulea arriva con i piedi di Samuele Mastromattei, che con un uno-due culminato in una doppietta ha regalato i tre punti alla sua Romulea nel 4-0 interno al Pescatori Ostia. Spazio nel girone A ad un altro gol decisivo, quello di Alessio Lalli che in pieno recupero ha steso l'Audace e vinto la partita per il suo Villalba concludendo una rimonta iniziata nel finale di match.

Il girone B: Panico regala una vittoria clamorosa alla Lodigiani

È nel girone B l'uomo copertina di questa settimana, con il centrocampista classe '96 Luca Panico e il suo pomeriggio da sogno. Il centrocampista della Lodigiani ha contribuito con una doppietta alla vittoria clamorosa della sua Lodigiani, un 1-4 esterno ai danni del Certosa che rilancia le ambizioni della Lodigiani. Un solo gol ma non meno decisivo quello di Flavio Scognamiglio, difensore classe '01 ed unica marcatura nella vittoria di misura del Colleferro in casa con il Città di Formia. Chiude il girone B uno scatenato Francesco Cardinali, autore di due gol nell'ennesima vittoria del Ferentino, 4-1 al Nettuno, che non smette di sognare una salvezza che nel 2023 sembrava improbabile.