Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventitreesima giornata: Simone Madonna trascina l'Astrea

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Simone Madonna dell'Astrea come uomo copertina.

Il girone A: Madonna tira l'Astrea fuori dalle sabbie mobili

Nell'Astrea che vola a più sei sulla zona playout c'è tanto di Simone Madonna. Il centrocampista classe '00 dell'Astrea ha dominato la pirotecnica sfida con il Citizen Academy, mettendo a segno una tripletta decisiva nel 2-5 finale a favore dell'Astrea. Spazio ad un altro centrocampista con un gol molto importante come Ludovico Le Rose, autore del gol del pari nel finale della sfida esterna con la Romulea. Un gol fondamentale in ottica salvezza, che mantiene la Luiss agli stessi punti della Romulea in zona playout.

Il girone B: Copponi e Treiani si fanno valere

È stato il weekend dei centrocampisti anche nel girone B, con il 2002 Giacomo Treiani che ha messo a segno la seconda doppietta della sua stagione nella vittoria del C.S Primavera con il Roccasecca. Curiosamente Treiani ha messo a segno quattro gol in campionato, entrambi arrivati sottoforma di doppiette. Doppietta anche per il centrocampista classe '95 Valerio Copponi, autore di una doppietta nel roboante 4-0 del suo Vicovaro in casa con il Nettuno. Chiude la carrellata un attaccante, Giordano Fioretti del Terracina, due gol nel 4-0 esterno della capolista sul campo della Racing Ardea.