Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventitreesima giornata: Daniel Mancini fa poker per il Montespaccato

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Daniel Mancini del Montespaccato come uomo copertina.

Il girone A: Mancini, uragano forza quattro sul Civitavecchia

La copertina della settimana è tutta di Daniel Mancini, che nella sfida del suo Montespaccato con il Civitavecchia ha messo a segno una quadrupletta che lo ha portato a tredici gol stagionali. L'attaccante del Montespaccato classe 2000 porta così in vetta la sua squadra, con un 4-1 interno al Civitavecchia senza storia. Sconfitta ma grande prestazione invece per Luca Lo Presti, difensore del Pescatori Ostia. Il classe '92 ha messo a segno una doppietta che non è bastata al Pescatori per evitare la sconfitta in casa dell'Astrea. Chiude Stefano Sarritzu, che con la sua doppietta ha tenuto a galla l'Amatrice Rieti nella vittoria interna con il Valmontone per 3-2.

Il girone B: Natiello abbatte il Terracina

Lo shock di giornata in Eccellenza Lazio è stato sicuramente nel girone B, con il roboante 5-0 del Gaeta contro il Terracina. Lo zampino ce l'ha messo Giuseppe Natiello, centrocampista classe '96 del Gaeta che ha punito duramente gli ospiti con una tripletta. Torna, dopo sette giornate senza gol, in top5 Flavio Prioteasa del Vicovaro, decisivo con due gol nel 3-0 interno contro il Tor Sapienza.