Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventisettesima giornata: Anton Giulio Picci ancora tris per la Lodigiani

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Alessio Damiani della W3 Maccarese come uomo copertina.

Il girone A: Doppio Damiani per la nuova capolista Maccarese

Si può definire Alessio Damiani ormai un habitué di questa rubrica, e l'attaccante classe '94 ha messo a segno altri due gol nella vittoriosa trasferta della sua Maccarese in casa Campus EUR. La W3 è salita così al primo posto in classifica, ma continua l'inseguimento a tre punti di distanza dell'Amatrice Rieti, che nel roboante 4-0 al Viterbo si prende i tre punti con il contributo di Danilo Alessandro, altro habitué della rubrica con i suoi due gol. Chiude il girone A un'altra doppietta, quella dell'attaccante classe '89 del Villalba Matteo Laurato, tre punti che portano la sua firma nello scontro diretto salvezza vinto in casa della Romulea.

Il girone B: Di Placido rialza il Colleferro

L'uomo copertina questa settimana è nel girone B, con il bomber barese Anton Giulio Picci che ha messo a segno l'ennesima tripletta del suo splendido campionato. Picci ha trascinato la Lodigiani alla vittoria esterna con la malcapitata Racing Ardea, salendo a 18 gol in campionato. Chiude il girone B la doppietta di Andrea Zimbardi del C.S Primavera, il classe '00 ha regalato tre punti ai suoi con la doppietta all'Atletico Pontinia.