Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventiseiesima giornata: D'Arpino fa tris per l'Anagni

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Marco D'Arpino del Città di Anagni come uomo copertina.

Il girone A: Cervoni mantiene il Montespaccato in scia

Il Montespaccato è ai piedi di un difensore, nello specifico Gabriele Cervoni che ha deciso la sfida esterna sul difficile campo della Faul Cimini Viterbo. Il primo gol in campionato del difensore classe 2002 è valso i tre punti al suo Montespaccato, che tiene così la scia della W3 Maccarese nel girone A. Decisivo anche Danilo Alessandro per la lotta promozione, con l'attaccante del 1988 che ha regalato la vittoria al suo Amatrice Rieti con il gol in pieno recupero in casa dell'Aranova.

Il girone B: D'Arpino cala il tris alla Racing Ardea

L'uomo copertina è nel girone B, ed è Marco D'Arpino del Città di Anagni. Il centrocampista si è reso protagonista di una prestazione a tutto tondo mettendo a segno una tripletta nella sfida interna contro la Racing Ardea, salendo a sei gol totali in questo campionato. Nel girone B c'è spazio anche per il gol decisivo di Alessandro Di Mario, attaccante classe '91 che ha risposto con il gol vittoria al pareggio di Pezone del Nettuno. Chiude la carrellata l'esperto attaccante del 1990 Francesco Cardinali, con un gol nella vittoria del Ferentino sul campo del Pontinia e che sta contribuendo alle speranze salvezza del club laziale.