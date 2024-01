Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventiduesima giornata: l'Aranova si aggrappa al tris di Alessio Teti

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Alessio Teti dell'Aranova come uomo copertina.

Il girone A: Teti-tris per l'Aranova

Il giocatore della settimana non può che essere Alessio Teti. Il bomber classe '95 dell'Aranova ha trascinato i suoi con una tripletta nel 3-0 ai danni della Romulea che porta la squadra a cinque punti di margine sulla zona salvezza. Doppiette per Andrea de Vincenzi e Gabriele Giusto. De Vincenzi ha firmato una doppietta nel 3-2 della sua Luiss contro l'Astrea, mentre Giusto ha messo a segno due gol fondamentali nel 2-3 esterno del Montespaccato per la vetta del girone A.

Il girone B: Prima doppietta per Shahinas

Nel girone B è decisivo Romeo Shahinas, centrocampista classe 1996 che con due gol ha indirizzato pesantemente la vittoria del suo Vicovaro nella trasferta con il Roccasecca. Chiude la top5 Ramon Muzzi, l'ex Lupa Frascati ha inciso nel 3-1 interno del suo Certosa ai danni del Gaeta con una doppietta.