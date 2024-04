Eccellenza Lazio top5, i migliori della trentesima giornata: il Montespaccato ne fa nove, Vincenzo Bellante tre

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Vincenzo Bellante del Terracina come uomo copertina.

Il girone A: Il Montespaccato forza nove

La copertina nel girone A se la prende tutto il Montespaccato, con il trio Giordani, Giusto e Di Bari protagonisti nello storico 9-0 a spese del malcapitato Citizen Academy. Una doppietta a testa che non poteva non mettere tutti e tre tra i top di questa giornata del girone A. Giusto però inserire anche l'eterno Alessio Damiani, ancora una volta a segno nel 3-0 della capolista Maccarese contro l'Aranova.

Il girone B: Bellante altra tripletta

Non pochi gol anche nel girone B, con il centrocampista Cristiano Tursi che rilancia il suo Certosa con due gol nella sfida con il Roccasecca. Chiude il girone B il solito, magnifico, Vincenzo Bellante, tre gol nel 6-2 del Terracina al Città di Formia alle prese con le note vicissitudini societarie.