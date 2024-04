Eccellenza Lazio top5, i migliori della trentesima giornata: il ciclone Di Marco si abbatte sul Racing Ardea

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Davide Di Marco del Tor Sapienza come uomo copertina.

Il girone A: Montesi trascina l'Audace

Tante doppiette nel girone A in una giornata ricca di gol. Il capofila è Damiano Montesi, autore di una grande prestazione nel rocambolesco 5-3 esterno dell'Audace sul campo del Citizen Academy e con Montesi protagonista con due reti. Segue a ruota il solito classe '96 Daniel Rossi, altri due gol nel successo esterno dell'Amatrice Rieti sul campo dell'Astrea. Chiude la carrellata del girone A un solo gol, ma pesantissimo. Il gol di Gabriele Giusto che dopo meno di un minuto ha spezzato l'equilibrio dando tre punti cruciali al Montespaccato sul campo del Villalba.

Il girone B: Davide Di Marco cala il tris

Nel girone B solo due rappresentanti ma con l'uomo copertina di questa settimana, Davide Di Marco. Il giovane centrocampista classe '05 del Tor Sapienza si è messo in luce con una prestazione devastante contro la Racing Ardea, 3 gol nel 7-0 finale che lo incoronano uomo copertina di questa settimana di Eccellenza. Chiude la lista Christian Grossi, autore del gol decisivo nella vittoria interna del Roccasecca con il Colleferro.