Eccellenza Lazio top5, i migliori della trentatreesima giornata: Damiani trascina ancora una volta la W3 Maccarese

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Alessio Damiani della W3 Maccarese come uomo copertina.

Il girone A: Damiani & Ferrari trascinano la Maccarese

Ancora una volta l'uomo copertina è l'immortale Alessio Damiani, due goal al Pomezia e quota 43 gol in Eccellenza, vero trascinatore di questa W3 Maccarese che avrà bisogno dei suoi gol per assicurarsi la promozione in Serie D all'ultima giornata. Con lui un'altra doppietta, quella di Enrico Ferrari, 14 gol in campionato e due importanti nel 4-0 al Pomezia che ha mantenuto la Maccarese in vetta. Chiude il girone A l'ottima prestazione di Matteo Menghi, autore di due gol nel pirotecnico 4-3 del suo Civitavecchia alla Luiss.

Il girone B: Picci tiene la Lodigiani appesa ad un filo

Le doppiette tengono banco anche nel girone B. Torna ancora una volta Antongiulio Picci, bomber della Lodigiani che stampa due gol nella porta del derelitto Città di Formia nel 5-0 della sua Lodigiani che tiene vive le speranze di Serie D, per quanto piccole. Due gol e vittoria esterna per il Centro Sportivo Primavera di Andrea Zimbardi, due gol nell'1-3 al Gaeta che assicurano ai suoi il mantenimento della categoria.