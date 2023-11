Eccellenza Lazio top5, i migliori della dodicesima giornata: Carlini forza tre trascina il Roccasecca

Un'altra domenica e quindi un'altra settimana di top5 di Eccellenza Lazio, questa volta per la dodicesima giornata che ha portato in dote non pochi gol.

Il girone A: Massella è l'anima del Pomezia

Ormai è un appuntamento fisso la presenza di Cristian Massella del Pomezia nella top5 di Eccellenza Lazio. Il calciatore del Pomezia ha guidato i pometini al 2-0 sul Ladispoli che vale l'allungo in classifica sul Campus EUR. Vola anche il classe '98 Gabriele Giusto, che con una doppietta non è riuscito però a regalare i tre punti al suo Montespaccato nella sfida esterna con l'Astrea.

Il girone B: Carlini stende l'Ardea con una tripletta

Non si ferma la marcia di Andrea Carlini, che si prende la copertina di questa settimana con una splendida tripletta alle spese del Racing Ardea. L'attaccante classe '96 ha trascinato i suoi ad una vittoria fondamentale per la classifica del Roccasecca, ora a tre punti dalla zona salvezza diretta. Gol pesante anche per il centrocampista del 2001 Gabriele Esposito, autore del gol decisivo per il suo Monte San Biagio nella sfida con il Primavera, con tre punti utili proprio a tenere il distacco con il Roccasecca. Chiude il girone B il centrocampista Tommaso Taverna del Tor Sapienza, strumentale con una doppietta nel fermare la forte UniPomezia davanti ai propri tifosi.