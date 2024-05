Eccellenza Lazio top5, i migliori dell'ultima giornata: Federico Buglia cala il tris per il Formia

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Federico Buglia del Città di Formia come uomo copertina.

Il girone A: Damiani entra nell'Olimpo dei bomber

Il girone A si deciderà con lo spareggio promozione tra Rieti e W3 Maccarese, e non può non trovare spazio l'immortale Alessio Damiani con due gol nel 4-0 esterno alla Luiss della sua W3 che lo consacrano nell'Olimpo dei bomber. L'attaccante della Maccarese ha chiuso il campionato a 43 gol, salendo al terzo posto di sempre per gol segnati in una stagione in Italia, il primo al di fuori dell'Eccellenza molisana. Spazio anche ad una delusa della lotta promozione, il Montespaccato che è arrivato terzo ad un solo punto dalla vetta. A trascinarla nell'ultima giornata c'è stato Riccardo Vitelli, autore di due gol nell'1-6 esterno in casa dell'Audace.

Il girone B: Buglia forza tre per il Formia

Domenica da protagonista per Federico Buglia, autore di una tripletta incredibile nel rotondo 8-0 del suo Città di Formia al Nettuno. La speranza della squadra del girone B è che Buglia replichi questa forma nei playout previsti con il Ferentino. Non si può non nominare la lotta promozione, con il Terracina che si è preso la D in una sfida al cardiopalma con il Pontinia decisa da Federico Celli. Inutile ai fini della lotta promozione ma sempre importante la doppietta di Antongiulio Picci, che ha chiuso il campionato della sua Lodigiani con due gol nel 2-1 esterno sul campo del Roccasecca.