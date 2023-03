Eccellenza Lazio top5, Fofi guida l'Aurelia Antica Aurelio

Il girone A di Eccellenza Lazio ancora una volta ha portato in dote tanti gol, e a prendersi la copertina settimanale è Flavio Fofi. Il calciatore dell'Aurelia Antica Aurelio ha steso il Quarto Municipio con una tripletta nel 4-1 finale. A più sei dai playout vola invece la Cimini grazie a Vlatko Blazevic, autore di una doppietta contro il fanalino di coda Indomita Pomezia. Tanti gol e non meno pesanti nel girone B. Spicca Nicolas Chavez, che ha condotto il Vicovaro a tre punti pesantissimi in chiave salvezza contro la Luiss con la sua doppietta. Non è da meno Alessandro Finucci, condottiero della Vigor Perconti in un secondo tempo da urlo con tanto di tre gol segnati all'Insieme Formia. Chiude la carrellata il 2002 Alessandro Donnini per il suo Audace di giovani, una doppietta nell'importantissima sfida salvezza con l'Atletico Torrenova.

LA TOP 5:

Vlatko Blazevic / Polisportiva Cimini (Eccellenza/A) / '94 attaccante / 2 gol

Flavio Fofi / Aurelia Antico Aurelio (Eccellenza/A) / '98 attaccante / 3 gol

Alessandro Donnini / Audace (Eccellenza/B) / '02 centrocampista / 2 gol

Nicolas Chavez / Vicovaro (Eccellenza/B) / '93 centrocampista / 2 gol

Alessandro Finucci / Vigor Perconti (Eccellenza/B) / '01 centrocampista / 3 gol