Eccellenza Lazio top5, Evangelisti suona la sedicesima di fila per il Sora

Torna nel 2023 la top5 di RomaToday per i due gironi di Eccellenza Lazio, e torna anche la vittoria del Sora, che ringrazia i due gol del classe 2005 Andrea Evangelisti per il 4-1 esterno inferto all'Insieme Formia che vale la sedicesima vittoria di fila. Nel girone B c'è spazio anche per l'altra doppietta di Cristian Ranieri, che fa volare sul 3-1 il suo Monte San Biagio. Chiude il girone B un nome di assoluto prestigio, l'ex Lazio e Salernitana Ettore Mendicino, decisivo per la Luiss nell'1-0 contro l'Itri. Per il girone A c'è Paolo Loria, autore di due gol nel 3-0 esterno sul Quarto Municipio del C.S Primavera che vale il terzo posto. "Solo" un gol ma importante per Valerio Vespa, che ha dato il punto alla sua Indomita Pomezia nella difficile sfida con la seconda classificata Civitavecchia.

I TOP 5:

- Andrea Evangelisti / Sora (Eccellenza/B) / '05 centrocampista / 2 gol

- Cristian Ranieri / Monte San Biagio (Eccellenza/B) / '01 attaccante / 2 gol

- Paolo Loria / C.S Primavera (Eccellenza/A) / '95 attaccante / 2 gol

- Ettore Mendicino / Luiss (Eccellenza/A) / '90 attaccante / 1 gol

- Valerio Vespa / Anzio (Eccellenza/A) / '01 difensore / 1 gol