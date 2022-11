Eccellenza Lazio top5: Di Curzio trascina la Cimini con il suo tris, Sfavillante condanna la sua ex squadra

Si prende un posto nella top5 della nona giornata di Eccellenza Lazio per il Quarto Municipio Matteo Mortaroli, che ha trascinato i suoi con una doppietta al roboante 4-1 del IV contro il fanalino di coda FalascheLavinio. Assoluto protagonista per il girone A anche Lorenzo Di Curzio, autore di una tripletta nel 4-1 interno della Cimini contro il Fiano Romano e che sale al quarto posto della classifica marcatori del girone A. Per il girone B c'è la presenza di prestigio di Nnamdi Oduamadi, che per il Colleferro ha fatto valere tutta la sua classe nella partita contro il Vicovaro in cui la sua squadra è riuscita a vincere nonostante l'inferiorità numerica grazie alla sua doppietta. Cinque minuti bastano al difensore del Sora Andrea Costantini per mettere la firma in Tor Sapienza - Sora, vinta 4-1 dagli ospiti grazie alla doppietta su azione e su rigore del classe 1985. A decidere Gaeta - Itri è stato il gol dell'ex Mario Sfavillante, con i gaetani ormai in fuga verso il secondo posto.

LA TOP5:

Matteo Mortaroli / Quarto Municipio (Eccellenza/A) / '96 attaccante / 2 gol

Lorenzo Di Curzio / Polisportiva Cimini (Eccellenza/A) / '96 attaccante / 3 gol

Nnamdi Oduamadi / Colleferro (Eccellenza/B) / '90 attaccante / 2 gol

Mario Sfavillante / Gaeta (Eccellenza/B) / '00 difensore / 1 gol

Matteo Costantini / Sora (Eccellenza/B) / '85 attaccante / 2 gol