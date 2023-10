Eccellenza Lazio top5, Damiani guida la via con un poker

Con tutta Italia che parla di gioco d'azzardo la copertina di questa settimana di top5 di Eccellenza Lazio se la prende il poker di Alessio Damiani. L'attaccante classe '94 ha deciso con quattro gol il match della W3 Maccarese contro la retrocessa dalla D Montespaccato. Vola anche Gabriele Carlucci, che con una doppietta ha trascinato la sua Romulea matricola terribile al successo contro la capolista Pomezia. Chiude il girone A il solito Andrea De Vincenzi, autore di due gol nel successo esterno della Luiss in casa Citizen Academy. Tripletta anche per il giovane classe '05 Davide Palluzzi, decisivo nel 3-0 della Vis Sezze alla capolista Lodigiani. Chiude la top5 una presenza abituale, Flavio Prioteasa del Vicovaro. Il classe '90 ha regalato i tre punti ai suoi nella sfida in casa contro il Pontinia.