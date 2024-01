Eccellenza Lazio top5, Damiani e i suoi cinque gol si prendono lo scettro

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana non può non essere dedicata ad Alessio Damiani.

Il girone A: Damiani e la tempesta perfetta

Come anticipato non si può non cominciare con Alessio Damiani, autore di cinque gol nel roboante 8-3 della sua W3 Maccarese a spese del malcapitato Citizen Academy. L'attaccante classe '94 è al 25mo gol in campionato e non sembra accennare a fermarsi. Spazio anche per il giovane 2005 Matteo Pelizzi, che con la sua doppietta ha contribuito con il suo Ladispoli a fermare la capolista Montespaccato sul 2-2. Subito decisivo invece Danilo Alessandro, che con i suoi primi due gol in maglia Amatrice Rieti ha dato una grande impronta al 4-0 esterni della squadra laziale sul campo del Pescatori Ostia.

Il girone B: Souleymane Camara all'ultimo respiro

È servito un gol preziosissimo di Souleymane Camara in pieno recupero all'UniPomezia per tenere il passo di Terracina e Certosa e restare in vetta. Una sfida più dura del previsto quella che Nettuno, che Camara ha risolto al 48' della ripresa su una ribattuta. Tiene il ritmo delle capoliste anche il Gaeta, che si aggrappa al gol decisivo di Alessandro De Costanzo con la Virtus Ardea per cavare tre punti.