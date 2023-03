Eccellenza Lazio top5, Corsetti porta in D il Sora

Non c'è modo migliore di entrare nella storia del Sora che con una doppietta. E così ha fatto Claudio Corsetti domenica, con i suoi due gol nella vittoria esterna per 0-2 del Sora a Gaeta che sono valsi la serie D alla squadra laziale. Chi è di altra categoria è Nnamdi Oduamadi, che ha mostrato tutta la sua classe che lo ha portato a giocare in A e B con Milan e Varese firmando una doppietta d'autore per il successo esterno del Colleferro a Monte San Biagio. Chiude il girone B la doppietta di Marco D'Arpino nel pirotecnico 4-3 del suo Anagni contro il Fonte Meravigliosa, la squadra laziale è ora a soli sei punti dal secondo posto. Nel girone A c'è ancora una volta bomber Marco Giordani, che con le sue reti sedici e diciassette in stagione ha salvato l'Anzio nel recupero contro la Boreale seconda in classifica. Il più giovane in top5 della settimana è il 2003 Alessandro Colace, autore di una doppietta che ha permesso al suo Academy Ladispoli di fermare la W3 Maccarese.

LA TOP5:

- Claudio Corsetti / Sora (Eccellenza/B) / '86 attaccante / 2 gol

- Marco Giordani / Anzio (Eccellenza/A) / 97' attaccante / 2 gol

- Alessandro Colace / Ladispoli (Eccellenza/A) / '03 attaccante / 2 gol

- Marco D'Arpino / Anagni (Eccellenza/B) / '92 centrocampista / 2 gol

- Nnamdi Oduamadi / Colleferro (Eccellenza/B) / '90 attaccante / 2 gol