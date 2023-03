Eccellenza Lazio top5, Chavez storico contro il Sora

Torna l'Eccellenza Lazio e tornano le grandi prestazioni dei giocatori dei due gironi. E questa settimana non si scappa, i riflettori sono tutti per Nicolas Chavez del Vicovaro, che con la sua doppietta ha regalato al Vicovaro una vittoria storica contro il Sora fino a quel momento ad una sola sconfitta. Nel girone A spicca un'altra doppietta, quella del solito Daniel Rossi che continua a dare speranze di rimonta playoff all'UniPomezia con il 3-0 alla Vis Sezze. È un difensore, in questo caso Riccardo Serpieri, a tenere in scia della Boreale e dell'Anzio il Civitavecchia, con il suo gol decisivo nell'1-0 interno all'Astrea. Nel girone B torna a brillare la stella di Nnamdi Oduamadi, assolutamente inarrestabile questo periodo e ancora una volta fondamentale nel pirotecnico 5-3 interno del Colleferro contro il Fonte Meravigliosa. Due gol anche per Marco Battisti, di professione centrocampista. Il giovane classe 2003 del Certosa ha chiuso i conti nella trasferta di Formia mantenendo i suoi ad un punto proprio dal Colleferro.

LA TOP5:

- Daniel Rossi / UniPomezia (Eccellenza/A) / '93 attaccante / 2 gol

- Nnamdi Oduamadi / Colleferro (Eccellenza/B) / '90 attaccante / 2 gol

- Nicolas Chavez / Vicovaro (Eccellenza/B) / '93 centrocampista / 2 gol

- Riccardo Serpieri / Civitavecchia (Eccellenza/A) / '94 difensore / 1 gol

- Marco Battisti / Certosa (Eccellenza/B) / '03 centrocampista / 2 gol