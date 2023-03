Eccellenza Lazio top5, Chavez ancora una volta al top

I due gironi di Eccellenza Lazio tornano con il turno infrasettimanale ma non vengono meno le emozioni e i gol pesanti. Come quello di Edoardo De Montis, il giovane classe 2005 ha aperto subito il match del suo Boreale con l'UniPomezia con il gol poi risultato decisivo per accorciare sull'Anzio capolista. Sempre nel girone A spicca la doppietta di Daniele Nannini, trascinatore della matricola terribile Aurelia Antico Aurelio, ora a solo sette punti dalla vetta dell'Anzio. L'uomo copertina della settimana però è nel girone B, con Nicolas Chavez che continua a segnare a ritmi assurdi e con una tripletta piega l'Itri, portando il Vicovaro a quattro punti dalla salvezza diretta. Tripletta anche per il classe 2000 Samuele Mastromattei, che regala un gran pomeriggio a tutti i tifosi del Fonte Meravigliosa nel pirotecnico 4-3 alla Luiss. Chiude la top5 il gol decisivo del difensore Jacopo Passiatore, marcatore dell'1-0 del Certosa sul Colleferro nel big match del posticipo che fa volare a più due il Certosa al secondo posto.

LA TOP5:

- Nicolas Chavez / Vicovaro (Eccellenza/B) / '93 centrocampista / 3 gol

- Samuele Mastromattei / Fonte Meravigliosa (Eccellenza/B) / '00 attaccante / 3 gol

- Jacopo Passiatore / Certosa (Eccellenza/B) / '90 difensore / 1 gol

- Daniele Nannini / Aurelia Antico Aurelio (Eccellenza/A) / '98 centrocampista / 2 gol

- Edoardo De Montis / Boreale (Eccellenza/A) / '05 centrocampista / 1 gol