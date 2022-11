Eccellenza Lazio top5, Casavecchia trascina la Boreale a Civitavecchia

Torna l'Eccellenza e torna la top5 per i gironi A e B della regione Lazio. Questa settimana a prendersi la copertina è il posticipo tra Civitavecchia e Boreale, con quest'ultimi che grazie alla doppietta del difensore classe 1991 Leonardo Casavecchia strappano tre punti a sorpresa contro la capolista. Nel girone A esulta anche l'Anzio, che ringrazia la splendida doppietta di Marco Giordani per rimontare il vantaggio iniziale del Ladispoli e restare al secondo posto. Il gol all'ultimo respiro di Andrii Yakovlev, sostituto provvidenziale, è decisivo per il Terracina che batte così in casa la seconda classificata Gaeta. Entra in top5 il veterano Claudio Corsetti, autore di una doppietta che mantiene il Sora al primo posto nel girone B. Chiude la carrellata la grande prestazione per l'Insieme Formia di Thomas Perchaud contro la Vigor Perconti, spazzata via per 5-1 anche grazie alla doppietta dell'attaccante classe 1998.

TOP 5:

Leonardo Casavecchia / Boreale (Eccellenza/A) / '91 difensore / 2 gol

Claudio Corsetti / Sora (Eccellenza/B) / '86 attaccante / 2 gol

Andrii Yakovlev / Terracina (Eccellenza/B) / attaccante / 1 gol

Marco Giordani / Anzio (Eccellenza/A) / 97' attaccante / 2 gol

Thomas Perchaud / Insieme Formia (Eccellenza/B) / '97 attaccante / 2 gol