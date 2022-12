Eccellenza Lazio top5, Bencivenga regala il primato all'Anzio

Torna con l'ultima giornata del 2022 la top5 dei due gironi di Eccellenza Lazio, con tante facce vecchie e nuove. Questa settimana la copertina è di Pietro Bencivenga, che con la sua doppietta ha contribuito al 6-0 dell'Anzio sul Quarto Municipio che ha spedito gli anziati in vetta al girone A. Doppietta anche per Gabriele Giusto, che quasi da solo ha portato punti ad un bisognoso Campus EUR nel 2-2 interno contro l'Aurelia Antica Aurelio. Chiude per il girone A un'altra doppietta, quella di Antonio Montella che tiene viva la corsa per il titolo del C.S Primavera ancora aperta e regala i tre punti ai suoi nel 3-0 contro l'Indomita Pomezia. Nel girone B si prendono la scena le due squadre in testa, Sora e Gaeta. Per i sorani c'è la tripletta del solito, inarrestabile, Claudio Corsetti nel 5-1 finale contro la Luiss, mentre a tenere il Gaeta in scia ci ha pensato Vincenzo Bellante, autore del gol decisivo nell'1-0 dei gaetani contro l'Insieme Formia.

LA TOP5:

- Claudio Corsetti / Sora (Eccellenza/B) / '86 attaccante / 3 gol

- Vincenzo Bellante / Gaeta (Eccellenza/B) / '97 attaccante / 1 gol

- Antonio Montella / C.S Primavera (Eccellenza/A) / '86 attaccante / 2 gol

- Gabriele Giusto / Campus EUR (Eccellenza/A) / '98 attaccante / 2 gol

- Pietro Bencivenga / Anzio (Eccellenza/A) / '98 centrocampista / 2 gol