Eccellenza Lazio top 5, la sesta giornata: De Vincenzi trascina la Luiss

Se la prende Andrea De Vincenzi la copertina della sesta giornata della top5 di RomaToday per l'Eccellenza Lazio. Il classe '95 della Luiss ha deciso con una tripletta la sfida con il Villalba, finita con un pirotecnico 5-4 per la squadra universitaria. Nel girone A spadroneggia anche l'ex UniPomezia Daniel Rossi, con la doppietta esterna a Valmontone che tiene il suo Rieti a un punto dalla capolista Pomezia. Prima volta in top5 per Papé Cissé della Polisportiva Cimini. L'attaccante senegalese del '95 ha dominato il match con la Romulea con una doppietta in trenta minuti. Non mancano i gol anche nel girone B, con i soliti Vincenzo Bellante e AntonGiulio Picci autori di una tripletta nelle vittorie di Terracina e Lodigiani contro Ferentino e Vicovaro. Una sfida anche di classifica, con Terracina e Lodigiani appaiate al primo posto del girone B.