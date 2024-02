Eccellenza Lazio top 5, i migliori della ventiquattresima giornata: Giuseppe Danieli trascina il Valmontone

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Giuseppe Danieli del Valmontone come uomo copertina.

Il girone A: Danieli trascina il Valmontone

La copertina se la prende Giuseppe Danieli del Valmontone, decisivo nella sfida con l'Academy Ladispoli, terminata 3-1, con una doppietta che spedisce i suoi a 39 punti e ancora a distanza realistica dalla zona playoff, a dodici punti. Un'altra doppietta per Danilo Alessandro, scatenato nel 5-1 esterno dell'Amatrice Rieti capolista ai danni del Civitavecchia.

Il girone B: Atiagli spacca la sfida salvezza

Nel girone B meno gol ma non meno decisivi, come quello del centrocampista del Monte San Biagio Nelson Atiagli, autore del gol decisivo ai danni del Tor Sapienza che riavvicina il Monte alla salvezza diretta. C'è gloria anche per il classe '04 Andrea Di Placido, con la marcatura del definitivo 0-1 del suo Colleferro contro il Nettuno in trasferta. Chiude la carrellata il centrocampista classe '96 Giuseppe Natiello, bravo ad aprire le danze al Gaeta nello scontro diretto vinto contro l'Anagni.