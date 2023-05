Eccellenza Lazio, Playout: il Cerveteri va a Ladispoli mentre Itri e Audace si sfidano

Sarà una domenica di fuoco per i gironi A e B di Eccellenza Lazio, con le quattro squadre laziali che saranno impegnate nei due match di playout che si prospettano ricchi di emozioni e, a causa del meteo, di pioggia. Nel girone A si decide la stagione di Academy Ladispoli e Cerveteri, con i primi che avranno il vantaggio del fattore campo e in caso di pareggio a causa della posizione in classifica. Un derby dalle implicazioni durissime per le due società coinvolte: chi perde scende in Promozione. Nessun derby ma non meno in palio tra Audace e Itri nel girone B. Due squadre che da sempre hanno puntato sui giovani ma che quest'anno, per un motivo o per un altro, non sono riuscite ad esprimersi al meglio delle loro potenzialità. In questo caso sarà l'Audace ad avere tutto il vantaggio, sia del fattore campo che per quanto riguarda un eventuale pareggio fino ai supplementari.

ACADEMY LADISPOLI - CERVETERI (ore 11 - Angelo Sale di Ladispoli) (bilancio negli scontri diretti del 2022/2023: 1-1 1-1)

AUDACE - ITRI (ore 11 - Le Rose di Genazzano) (bilancio negli scontri diretti del 2022/2023 1-1 1-3)