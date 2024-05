Eccellenza Lazio, le date e gli orari dei playout

Questa domenica torna per l'ultima volta l'Eccellenza per il 2023-2024, e lo farà anche con i playout che determineranno il destino di alcune squadre ancora aggrappate con le unghie e con i denti alla permanenza nella categoria. Il playout del girone A si disputerà a Guidonia, mentre il Ferentino ospiterà il Formia in casa in virtù della miglior classifica.

I playout

DOMENICA 12 MAGGIO ORE 11.00 - GIRONE A

VILLALBA - ACADEMY LADISPOLI

DOMENICA 12 MAGGIO ORE 11.00 - GIRONE B

FERENTINO - CITTA DI FORMIA