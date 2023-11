Eccellenza Lazio, la top5 della settimana: Marco Giordani firma con una tripletta la sua prima al Montespaccato

Con la quattordicesima giornata torna anche la top5 di RomaToday per l'Eccellenza Lazio e i due gironi A e B. Andiamo a vedere chi si è distinto in questa settimana per quanto riguarda l'Eccellenza.

Il girone A: per Giordani è ottima la prima

L'arrivo di Marco Giordani dall'Anzio al Montespaccato ha già dato prova di aver scombussolato gli equilibri del girone A. Il giocatore della nazionale italiana di calcio a 5 ha esordito al meglio, regalando la vittoria al Montespaccato nel 3-4 esterno ai danni del Citizen Academy con la sua tripletta. Sugli scudi anche Federico Cerone, autore della doppietta decisiva del suo Valmontone che sorprende il Pomezia capolista a casa loro. Chiude il girone A il gol decisivo del giovane Simone Maccari. Il classe 2005 ha messo la firma sulla vittoria esterna del Campus EUR ai danni della Luiss e che porta il Campus a un punto dal secondo posto.

Il girone B: Palluzzi è l'eroe della Vis Sezze

Grande giornata per Diego Palluzzi. Il centrocampista classe 2002 della Vis Sezze ha steso con una doppietta il malcapitato Ferentino, con la Vis che approfitta del pareggio del Terracina per portarsi a quattro punti dalla seconda piazza. Proprio il Terracina fa entrare in top5 Ezequiel Garcia Lautaro, autore di una doppietta nel 2-2 interno del suo Città di Formia proprio contro il Terracina.