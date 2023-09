Eccellenza Lazio, i top della terza giornata di campionato: l'ex Trani Anton Giulio Picci è l'uomo della settimana

Con la terza giornata di Eccellenza tornano le top5 dei due gironi di Eccellenza Lazio di RomaToday, e la copertina questa settimana se la prende Anton Giulio Picci. L'ex Trani era diventato di fama nazionale grazie a questo video fatto dopo una sua splendida prestazione in maglia Trani con tanto di rovesciata, salvo poi doversi fermare per venti mesi a causa di una condanna per la combine di Picerno-Bitonto nel 2019. Lo stesso Picci aveva fatto mea culpa, vittima di problemi economici importanti, e scontata la squalifica è passato per Martina, Rosetana e Matera. Sul campo Picci ci ha messo poco a farsi notare, con una tripletta decisiva nel 4-2 esterno della Lodigiani sul campo del Vicovaro. Tripletta anche per un abbonato a questa rubrica, Vincenzo Bellante, che ha contribuito al 5-0 esterno del Terracina sul campo del Ferentino. Nel girone A entra in top5 Mario Monaco di Monaco, autore del gol decisivo nel 2-1 del suo Rieti contro il Pescatori Ostia che ha proiettato i rietini al primo posto in classifica. Gol decisivo anche quello di Thomas Toncelli, che ha donato i tre punti al suo Tor Sapienza nella sfida interna con il Roccasecca. Chiude la rassegna settimanale il classe 2000 Vincenzo Ciotoli, autore di una doppietta nel 2-3 esterno del suo città di Anagni sul campo del Monte San Biagio.

LA TOP5:

Anton Giulio Picci / Lodigiani / '85 / attaccante / 3 gol

Vincenzo Bellante / Terracina / '97 / attaccante / 3 gol

Mario Monaco di Monaco / Rieti / '88 / attaccante / 1 gol

Vincenzo Ciotoli / Anagni / '00 / attaccante / 2 gol

Thomas Toncelli / Tor Sapienza '96 / attaccante / 1 gol