Eccellenza Lazio, i top della quarta giornata: Curiale decisivo al suo primo match

Con la quarta giornata ritorna anche l'appuntamento settimanale con le top5 di Eccellenza Lazio di RomaToday per i due gironi A e B. Nel girone A questa settimana rientra nei cinque Alessio Teti, trascinatore del suo Aranova con una doppietta nel 3-1 interno con il Citizen Academy. Prima volta per Papa Seck, centrocampista della Favl Cimini, autore di una doppietta nel 3-0 che proietta i gialloneri al quinto posto in classifica. Nel girone B si riaffaccia per la prima volta quest'anno Flavio Prioteasa, che l'anno scorso ha portato alla salvezza il Vicovaro grazie ai suoi gol. In questa giornata ha siglato una doppietta nello 0-3 esterno del suo Vicovaro al Formia. Re delle punizioni invece Simone Dovidio, che da difensore realizza una fantastica doppietta da calcio piazzato e trascina il Certosa al 3-0 interno sulla Vis Sezze. Chiude l'uomo copertina della settimana, Davis Curiale. L'attaccante ex Frosinone e Catania non ci ha messo più di una partita ad essere decisivo per il suo Terracina, con il gol del definitivo 1-0 nella sfida con il C.S Primavera.

LA TOP5:

- Alessio Teti / Academy Ladispoli (Eccellenza/A) / '95 attaccante / 2 gol

- Flavio Prioteasa / Vicovaro (Eccellenza/B) / '90 attaccante / 2 gol

- Davis Curiale / Terracina (Eccellenza/B) / '87 attaccante / 1 gol

- Papa Seck / Polisportiva Cimini (Eccellenza/A) / '94 centrocampista / 2 gol

- Simone Dovidio / Certosa (Eccellenza/B) / '92 difensore / 2 gol