Eccellenza Lazio, i risultati di playoff e playout: Il Rieti supera la Maccarese e vola in Serie D!

Si sono conclusi i playoff e i playout per il girone A di Eccellenza Lazio.

Il Rieti si prende la D ai supplementari

Non si poteva che concludere così la lotta per il titolo del girone A, incerta e combattuta da inizio anno e che ha avuto bisogno dello spareggio tra W3 Maccarese e SSA Rieti per risolversi. La Maccarese aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con la rete di Di Giovanni al 44', ma nel finale il Rieti si è svegliato pareggiando prima all'84' con Sarritzu e poi al 90' ha intravisto la promozione per la prima volta con Fiscaletti. In pieno recupero però la Maccarese non ha mollato, portando la sfida ai supplementari al 94' con il gol di Carta. In una sfida in cui i due bomber Rossi e Damiani sono rimasti con le polveri a secco per gran parte del match, è stato un guizzo proprio di Daniel Rossi a decidere. Un gol al 10' minuto del primo tempo supplementare che ha determinato la promozione in D per il Rieti, e la strada dei play-off nazionali per la Maccarese. Nei playout del girone A vittoria a sorpresa del Ladispoli, che sbanca il Villalba in trasferta con i gol di Colace e Aracri condannando i padroni di casa alla Promozione. Il cambio di proprietà non aiuta il Città di Formia nel match esterno con il Ferentino, che approfitta del gol al 18' del secondo tempo di Sartorio Mezavilla per spedire il Città di Formia in Promozione.

I tabellini

PLAYOFF - GIRONE A

W3 MACCARESE - SSA RIETI (al neutro del Tre Fontane) 2-3

PLAYOUT - GIRONE A

VILLALBA - ACADEMY LADISPOLI 0-2

PLAYOUT - GIRONE B

FERENTINO - FORMIA 1-0