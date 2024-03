Eccellenza Lazio, i risultati della ventottesima giornata: il Rieti ferma il Pomezia, resta in vetta l'UniPomezia

Si è conclusa la ventottesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio, con due lotte promozione che restano ancora molto equilibrate.

Il girone A

Risultati roboanti in questa giornata di Eccellenza, con il Montespaccato che mantiene il secondo posto travolgendo senza troppi patemi una Luiss in crisi, con protagonista l'eroe dei mondiali di calcio a 5 Giordani, autore dell'ennesima doppietta. Non cede il passo però la W3 Maccarese, un 3-2 interno non semplice al Valmontone firmato dal solito Alessio Damiani. Tutto in cinque minuti invece nel big match tra Pomezia e Amatrice Rieti, con i padroni di casa avanti con Teti al 20' del secondo tempo e raggiunti da un rigore di Alessandro al 24'. Un'impresa per gli ospiti, se si considera erano sotto di un gol e un uomo e nel finale sono rimasti in nove per l'espulsione di Alessandro.

ARANOVA – CAMPUS EUR 2-3

ASTREA – AUDACE 1-2

CITIZEN ACADEMY – ROMULEA 0-2

FC VITERBO – ACADEMY LADISPOLI RINV.

LUISS – MONTESPACCATO 0-4

PESCATORI OSTIA – CIVITAVECCHIA 2-3

POMEZIA – SSA RIETI 1-1

VILLALBA OCRES MOCA – AURELIANTICAURELIO 1-4

W3 MACCARESE – VALMONTONE 3-2

Il girone B

Domenica tranquilla per la coppia di testa, con l'UniPomezia che strappa i tre punti sul campo del Roccasecca con relativa facilità, con tre gol siglati da Ippoliti, Regolanti e Binaco. Vince a Nettuno il Terracina e resta a due punti dai pometini, complice la doppietta di Pesce, mentre il Certosa tiene il ritmo della coppia con il gol vittoria di Muzzi in pieno recupero ad Anagni. In zona salvezza vince solo il Città di Formia, tre punti fondamentali a spese del fanalino di coda Racing Ardea che spediscono la squadra laziale a sei punti dalla salvezza.

ATLETICO PONTINIA – VIS SEZZE 1-3

CITTA’ DI ANAGNI – CERTOSA 1-2

CITTA’ DI FORMIA – RACING ARDEA 2-0

LODIGIANI – COLLEFERRO 2-0

MONTE SAN BIAGIO – FERENTINO 0-0

NETTUNO – TERRACINA 0-2

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – GAETA 2-3

ROCCASECCA – UNIPOMEZIA 0-3

VICOVARO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 4-2