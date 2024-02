Eccellenza Lazio, i risultati della ventitreesima giornata: l'UniPomezia si riprende la vetta, il Terracina crolla a Gaeta

Si è conclusa la ventitreesima giornata di Eccellenza Lazio per i gironi A e B, con tante partite in programma e due lotte promozione molto equilibrate.

Il girone A: Goleade per Pomezia e Montespaccato

Domenica roboante per le due candidate al titolo nel girone A. Il Montespaccato si prende i tre punti demolendo per 4-1 in casa il Civitavecchia, che pure si era mostrato in ripresa nelle ultime settimane. Protagonista Mancini, con una quadrupletta incredibile, con già tre gol all'ottavo minuto del secondo tempo. Non si risparmia il Pomezia, che addirittura esagera e rifila sei gol al fanalino di coda Citizen Academy, tenendosi così a un punto proprio dalla capolista Montespaccato. Colpo salvezza per l'Astrea, con De Marco Castro e Mollo che rispondono alla doppietta di Lo Presti e proiettano l'Astrea fuori dalla zona retrocessione. Nel posticipo il Rieti risponde alla coppia di testa, con la doppietta di Sarritzu a piegare la resistenza del Valmontone già nei primi minuti.

Il girone B: il Gaeta sorprende il Terracina

Nell'anticipo di ieri c'è stata sicuramente la sorpresa di giornata, con il Gaeta che ha steso nettamente il Terracina con una cinquina. Protagonista Natiello, con una tripletta ai rivali che nessuno dei tifosi del Gaeta si scorderà facilmente. Ne approfitta l'UniPomezia, che piega il Certosa in una sfida durissima rimontando il vantaggio iniziale di Muzzi, e sorpassando così il Terracina con due punti di vantaggio. Colpo del Ferentino, che batte per 2-1 il Città di Formia nella sfida salvezza e accorcia a sette lunghezze dalla zona playout. Si risveglia anche il Colleferro, con De Stefano e Guazzaroni che valgono i tre punti contro il Racing Ardea.

I tabellini

GIRONE A

AURELIANTICAURELIO – ARANOVA 0-3

ACADEMY LADISPOLI – CAMPUS EUR 1-2

MONTESPACCATO – CIVITAVECCHIA 4-1

VILLALBA OCRES MOCA – LUISS 1-1

ASTREA – PESCATORI OSTIA 3-2

ROMULEA – FC VITERBO 2-2

CITIZEN ACADEMY – POMEZIA 0-6

SSA RIETI – VALMONTONE 1921 3-2

AUDACE – W3 MACCARESE 1-3

GIRONE B

UNIPOMEZIA – CERTOSA 2-1

VIS SEZZE – CITTA’ DI ANAGNI 0-0

FERENTINO – CITTA’ DI FORMIA 2-1

RACING ARDEA – COLLEFERRO 0-2

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – LODIGIANI 0-1

ATLETICO PONTINIA – NETTUNO 0-0

VICOVARO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 3-0

MONTE SAN BIAGIO – ROCCASECCA 4-1

GAETA – TERRACINA 5-0