Eccellenza Lazio, i risultati della ventisettesima giornata: Montespaccato e Pomezia non si fanno male, allunga l'UniPomezia

Si è conclusa la ventisettesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio, con due lotte promozione che restano ancora molto equilibrate.

Il girone A

Delude le aspettative il big match di giornata Montespaccato - Pomezia, con lo scontro tra seconda e terza che termina con un pareggio a reti bianche e permette alla W3 Maccarese, impegnata nel pomeriggio, di poter allungare sulle inseguitrici. Colpo del Valmontone, che vince lo scontro diretto con il Civitavecchia con un roboante 4-2 con quattro marcatori diversi, mentre in zona salvezza si registrano i tre punti del Villalba che ringrazia la doppietta di Laurato contro la Romulea per andare a due punti dal posto salvezza occupato proprio da loro.

Il girone B

Una sfida seconda contro terza che tiene banco anche nel girone B, con Certosa e Terracina che si danno battaglia sin dai primi minuti ma si devono dividere la posta. Una chance sprecata per il Certosa, davanti 2-0 in casa grazie a Dovidio e Ferri e recuperato nel secondo tempo dai gol di Carlini e Curiale. Ne approfitta l'UniPomezia, tre punti facili in casa con i gol di Morbidelli e Lupi a spese del Città di Formia. In zona salvezza smuove la classifica solo il Ferentino, che pareggia in casa con il Vicovaro e allontana a tre punti il Nettuno penultimo in attesa del posticipo. Da segnalare la vittoria esterna della Lodigiani, che distrugge la Racing Ardea con la dominante tripletta di Picci.

I tabellini

GIRONE A

ACADEMY LADISPOLI – ARANOVA 2-4

AURELIANTICAURELIO – ASTREA 0-0

CITIZEN ACADEMY – PESCATORI OSTIA 2-1

MONTESPACCATO – POMEZIA 0-0

ROMULEA – VILLALBA OCRES MOCA 0-2

VALMONTONE 1921 – CIVITAVECCHIA 4-2

AUDACE – LUISS (15.00)

SSA RIETI – FC VITERBO (15.00)

CAMPUS EUR – W3 MACCARESE (15.00)

GIRONE B

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – ATLETICO PONTINIA 3-0

CERTOSA – TERRACINA 2-2

COLLEFERRO – CITTA’ DI ANAGNI 1-3

FERENTINO – VICOVARO 1-1

GAETA – ROCCASECCA 4-1

RACING ARDEA – LODIGIANI 0-3

UNIPOMEZIA – CITTA’ DI FORMIA 2-0

VIS SEZZE – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1-0

MONTE SAN BIAGIO – NETTUNO (15.00)