Eccellenza Lazio, i risultati della ventiseiesima giornata: L'UniPomezia si ferma ancora, la Maccarese resta in vetta

Torna l'Eccellenza Lazio, con la ventiseiesima giornata ricca di tante partite interessanti.

Il girone A

Continua la corsa di tutte e tre le capoliste, con il Pomezia che supera senza problemi l'Audace in casa con Teti e Costantini e si mantiene in scia della W3 Maccarese, trascinata contro l'Academy Ladispoli dai gol di Guiducci e Damiani. Vittoria al cardiopalma invece per l'Amatrice Rieti, che ha bisogno di un gol di Alessandro in pieno recupero per piegare una coriacea Aranova. In zona salvezza vittoria importante del Villalba, che batte nello scontro diretto il Citizen Academy in un combattuto 3-2, con firma per i padroni di casa di Lalli, Di Rollo e Orlando.

Il girone B

Terzo pareggio consecutivo per l'UniPomezia, che in casa della Lodigiani viene frenata dal gol di Picci, e ora rischia di essere superato dal Terracina impegnato nel complicato posticipo con il Colleferro. Ne approfitta il Certosa, corsaro a Nettuno con il gol decisivo di Di Mario al 24' del secondo tempo. Domina l'Anagni, che contro la Racing Ardea sfodera la tripletta di D'Arpino e va a meno sei dai pometini. Esce dalla zona salvezza il C.S Primavera, aggrappato a Zimbardi e Montella per strappare tre punti cruciali nello scontro diretto con il Tor Sapienza.

I risultati

ECCELLENZA LAZIO 26MA GIORNATA

GIRONE A

ARANOVA - RIETI 1-2

ASTREA - ROMULEA 1-1

LUISS - AURELIANTICAURELIO 1-1

POMEZIA - AUDACE 2-0

VILLALBA - CITIZEN ACADEMY 3-2

W3 MACCARESE - ACADEMY LADISPOLI 2-0

CIVITAVECCHIA - CAMPUS EUR (15.00)

FC VITERBO - MONTESPACCATO (15.00)

PESCATORI OSTIA - VALMONTONE (15.00)

GIRONE B

ANAGNI - RACING ARDEA 4-0

LODIGIANI - UNIPOMEZIA 1-1

NETTUNO - CERTOSA 1-2

TOR SAPIENZA - C.S PRIMAVERA 1-2

VICOVARO - MONTE SAN BIAGIO 0-0

CITTA' DI FORMIA - GAETA 2-2

ATLETICO PONTINIA - FERENTINO (15.00)

ROCCASECCA - VIS SEZZE (15.00)

TERRACINA - COLLEFERRO (15.00)