Eccellenza Lazio, i risultati della ventiquattresima giornata: il Montespaccato cade a Maccarese, Terracina e UniPomezia non si fanno male

Si è conclusa la ventitquattresima giornata di Eccellenza Lazio per i gironi A e B, con tante partite in programma e due lotte promozione molto equilibrate.

Il girone A: la Maccarese ferma il Montespaccato

La giornata del girone A si apre con il colpo clamoroso della W3 Maccarese, che davanti ai suoi tifosi si prende i tre punti a scapito del Montespaccato in un pomeriggio da sogno con le firme di Damiani e Ferrari. Teti e Fofi siglano per il Pomezia in sorpasso in vetta, mentre nel posticipo i gol di Alessandro e Rossi nel primo tempo fanno tutta la differenza del mondo per portare in coabitazione al primo posto Rieti, Maccarese e Pomezia, tutte e tre a 51 punti. In zona salvezza perdono tutte, con il Pescatori Ostia che nel posticipo cede in maniera netta al Campus EUR, a segno a cavallo tra i due tempi con Visconti e Giurato.

ARANOVA - AUDACE 2-1

ASTREA - VILLALBA 3-0

LUISS - CITIZEN ACADEMY 3-1

POMEZIA - ROMULEA 2-0

VALMONTONE - LADISPOLI 3-1

W3 MACCARESE - MONTESPACCATO 2-0

CIVITAVECCHIA - RIETI 1-4

PESCATORI OSTIA - CAMPUS EUR 0-2

FC VITERBO - AURELIANTICAURELIO

Il girone B:

Finisce con un pareggio l'atteso big match del girone B tra Terracina e UniPomezia. Un botta e risposta tra le due squadre come nella sfida d'andata con Curiale ad aprire le danze al 13' per i padroni di casa nel secondo tempo e la risposta di Petrazzi otto minuti dopo. Resta così in prima piazza l'UniPomezia, che non vendica la sconfitta in finale di questa settimana in finale di Coppa Italia. Accorcia sulla coppia di testa il Certosa, a meno cinque dalla vetta con un 4-0 travolgente ai danni della Virtus Ardea. Colpo salvezza del Ferentino, che con Cardinali e Oriano sbanca Roccasecca e si porta a quattro punti dal Nettuno in zona playout. Allunga a quattro punti sulla zona playout del Tor Sapienza il Monte San Biagio, corsaro con il gol di Atiagli.

ANAGNI - GAETA 1-2

LODIGIANI - VIS SEZZE 2-0

NETTUNO - COLLEFERRO 0-1

TOR SAPIENZA - MONTE SAN BIAGIO 1-1

CERTOSA - RACING ARDEA 4-0

CITTA DI FORMIA - C.S PRIMAVERA 0-0

ATLETICO PONTINIA - VICOVARO (RINVIATA)

ROCCASECCA - FERENTINO 1-2

TERRACINA - UNIPOMEZIA 1-1