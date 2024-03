Eccellenza Lazio, i risultati della ventinovesima giornata: il Certosa crolla in casa, il Civitavecchia travolge la Maccarese

Si è conclusa la ventinovesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio, con due lotte promozione che restano ancora molto equilibrate.

Il girone A

In attesa dei posticipi prosegue la corsa di Montespaccato e Pomezia. I primi vincono di misura in casa con l'Astrea grazie a Vintonji, mentre i pometini soffrono più del dovuto in casa Ladispoli ma incassano i tre punti grazie al gol nel finale di Luca Teti. Esce dalla zona salvezza la Romulea, che approfitta di un Mastromattei dominante per stendere 4-0 il Pescatori Ostia, mentre il Villalba fa festa nel recupero, con i gol di Di Rollo e Lalli in extremis a rimontare l'Audace. La sorpresa di giornata arriva nei posticipi, con un Civitavecchia in ripresa che si toglie la soddisfazione di rifilare un duro tris alla W3 Maccarese.

LADISPOLI - POMEZIA 2-3

AUDACE - VILLALBA 1-2

AURELIANTICAURELIO - CITIZEN ACADEMY 2-0

MONTESPACCATO - ASTREA 1-0

ROMULEA - PESCATORI OSTIA 4-0

VALMONTONE - ARANOVA 1-2

CAMPUS EUR - FC VITERBO 1-1

CIVITAVECCHIA - MACCARESE 3-0

SSA AMATRICE RIETI - LUISS 2-0

Il girone B

Il girone B si apre con una vittoria di quelle che fanno rumore. È il 4-1 esterno della Lodigiani in casa Certosa, con il solito Picci dominante a scombinare i piani di lotta promozione della squadra di casa, incapace di trovare contromisure per tutto il match. Ne fa 4 invece l'UniPomezia, che non lascia scampo al Tor Sapienza e resta al primo posto, e ne fa 4 ormai il Ferentino, che con un gran girone di ritorno insegue ancora la salvezza diretta. Nessun problema per la seconda classificata Terracina, che si sbarazza dell'Anagni con Fioretti e Proietti e resta a meno due dall'UniPomezia.

C.S PRIMAVERA - M.S. BIAGIO 2-0

FERENTINO - NETTUNO 4-1

UNIPOMEZIA - TOR SAPIENZA 4-0

VIS SEZZE - VICOVARO 2-0

CERTOSA - LODIGIANI 1-4

GAETA - ATLETICO PONTINIA 2-1

RACING ARDEA - ROCCASECCA 1-2

COLLEFERRO - CITTA DI FORMIA 1-0

TERRACINA - ANAGNI 2-0